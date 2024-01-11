Bolsa de Valores operando em baixa de 0,04%, nesta quinta (11)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (11) em baixa de 0,04%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,87. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.24s- 11-01-24
Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 12:02
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