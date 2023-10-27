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Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando em baixa de 0,03%, nesta sexta (27)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 12:29

Publicado em 

27 out 2023 às 12:29
Mercado financeiro em alta
Mercado financeiro em alta Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (27) em pequena baixa de 0,03%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,23 e Dólar Comercial a R$ 4,94. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 27-10-23

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