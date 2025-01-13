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Bolsa de Valores operando em baixa de 0,02%, nesta segunda (13)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 12:03

Publicado em 

13 jan 2025 às 12:03
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (13) em baixa de 0,02%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 6,11. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.21s - 13-01-25.mp3

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