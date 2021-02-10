Bolsa de Valores operando em baixa de 0,78% nesta quarta-feira (10). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,54 e Dólar Comercial a R$ 5,39, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 10-02-21
Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 13:10
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