Bolsa de Valores operando em baixa de 0,72% nesta quinta (03)

Bolsa de Valores operando em baixa de 0,72% nesta quinta-feira (03). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6, 30 e Dólar Comercial a R$ 5, 32. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 03-09-20
Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 12:11
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta