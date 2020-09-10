Bolsa de Valores operando em baixa de 0,7% nesta quinta-feira (10)

Bolsa de Valores operando no país em baixa de 0,7% nesta quinta-feira (10). No mercado de moeda, Euro cotado a R$ 6,28 e Dólar Comercial a R$ 5,29. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro
Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 12:04
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