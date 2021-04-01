Bolsa de Valores operando em baixa de 0,65% nesta quinta-feira (01). No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,68 e Dólar Comercial a R$ 5,68. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 01-04-21.mp3
Publicado em 01 de Abril de 2021 às 12:00
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