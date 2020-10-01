Bolsa de Valores operando em baixa de 0,6% nesta quinta-feira (01). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,61 e Dólar Comercial R$ 5,63. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 01-10-20
Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 12:19
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