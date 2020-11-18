Bolsa de Valores operando em baixa de 0,6% nesta quarta-feira (18). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,27 e Dólar Comercial a R$ 5,28, ambos em baixa. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 18-11-20
Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 13:01
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