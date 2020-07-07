Bolsa de Valores operando em baixa de 0,5% nesta terça-feira (07)

Bolsa de Valores de São Paulo operando em baixa de 0,5% nesta terça-feira (07). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6 e Dólar Comercial a R$ 5,32, ambos em baixa. Ouça as informações de Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 07-07-20
Publicado em 07 de Julho de 2020 às 12:05
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