Bolsa de Valores operando em baixa de 0,43% nesta quinta-feira (26). No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,33 e Dólar Comercial a R$5,32, em baixa. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 26-11-20
Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 12:56
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