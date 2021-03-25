Bolsa de Valores operando em baixa de 0,38% nesta quinta-feira (25). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,66 e Dólar Comercial R$ 5,64, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 25-03-21
Publicado em 25 de Março de 2021 às 12:00
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