Bolsa de Valores operando em baixa de 0,25% nesta terça-feira (13). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,82 e Dólar Comercial a R$ 5,72, ambos em queda também. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 13-04-21
Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:24
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