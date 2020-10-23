Bolsa de Valores operando em baixa de 0,2% nesta sexta-feira (23)

Bolsa de Valores operando com pequena baixa de 0,2% nesta sexta-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,64 e Dólar Comercial a R$ 5,62. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 23-10-20
Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:01
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