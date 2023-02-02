Bolsa de Valores operando em pequena alta de 0,09%, nesta quinta (02)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em pequena alta de 0,09%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 4,98.. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 02-02-23.mp3
Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 12:05
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