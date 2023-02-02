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Bolsa de Valores operando em pequena alta de 0,09%, nesta quinta (02)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 12:05

Publicado em 

02 fev 2023 às 12:05
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (02) em pequena alta de 0,09%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,45 e Dólar Comercial a R$ 4,98.. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.03s - 02-02-23.mp3

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