Bolsa de Valores operando em alta nesta terça (01) de 2,29%

Bolsa de Valores operando em alta nesta terça-feira (01) de 2,29%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,36, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 01-09-20
Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:11
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta