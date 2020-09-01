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Bolsa de Valores operando em alta nesta terça (01) de 2,29%

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:11

Publicado em 

01 set 2020 às 12:11
Bolsa de Valores operando em alta nesta terça-feira (01) de 2,29%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,42 e Dólar Comercial a R$ 5,36, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 01-09-20

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