Bolsa de Valores operando em alta nesta segunda-feira (28)

Bolsa de Valores de São Paulo operando em alta ao final da manhã desta segunda-feira (28). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,52 e Dólar Comercial a R$ 5,60. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.15s - 28-09-20
Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:25
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