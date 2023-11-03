Bolsa de Valores operando em alta de 2,20%, nesta sexta (03)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (03) em alta de 2,20%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,23 e Dólar Comercial a R$ 4,89. Ouça todos os números com Matheus Caldeiras.
Mercado Financeiro - 03-11-23
Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 12:11
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