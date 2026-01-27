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Bolsa de Valores operando em alta de 2,08%, nesta terça (27)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 27 de Janeiro de 2026 às 12:11

Publicado em 

27 jan 2026 às 12:11
Investimento, ações, mercado financeiro, juros, finanças
Investimento, ações, mercado financeiro, juros, finanças Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (27) em alta de 2,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,26 e Dólar Comercial a R$ 5,25. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.26s - 27-01-26.mp3

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