Bolsa de Valores operando em alta de 2,06%, nesta terça (03)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (03) em alta de 2,06%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,21. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.23s - 03-02-26.mp3
Publicado em 03 de Fevereiro de 2026 às 12:13
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