Bolsa de Valores operando em alta de 2,25% nesta quinta-feira (04). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,76 e Dólar Comercial a R$ 5,61. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 04-03-21
Publicado em 04 de Março de 2021 às 12:00
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