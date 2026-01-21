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Bolsa de Valores operando em alta de 1,77%, nesta quarta (21)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 21 de Janeiro de 2026 às 11:58

Publicado em 

21 jan 2026 às 11:58
Bolsa de Valores, investimentos
Bolsa de Valores, investimentos Crédito: Reprodução
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (21) em alta de 1,77%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,27 e Dólar Comercial a R$ 5,34. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.23s - 20-01-26.mp3

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