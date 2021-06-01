Bolsa de Valores operando em alta de 1,41% nesta terça-feira (01). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 5,15. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 01-06-21.mp3
Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:17
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