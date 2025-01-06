Bolsa de Valores operando em alta de 1,22%, nesta segunda (06)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (06) em alta de 1,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 6,13. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.23s - 06-01-24.mp3
Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 11:47
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