Bolsa de Valores operando em alta de 1,19%, nesta segunda (08)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (08) em alta de 1,19%, a 128.285 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,46 e Dólar Comercial a R$ 5,03. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Manhã - Marlo - 08-04-24
Publicado em 08 de Abril de 2024 às 11:57
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta