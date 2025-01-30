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Bolsa de Valores operando em alta de 1,15%, nesta quinta (30)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 11:50

Publicado em 

30 jan 2025 às 11:50
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (30) em alta de 1,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,90. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro -Marlo - 1.22s - 30-01-25.mp3

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