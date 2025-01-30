Bolsa de Valores operando em alta de 1,15%, nesta quinta (30)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (30) em alta de 1,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,16 e Dólar Comercial a R$ 5,90. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
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Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 11:50
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