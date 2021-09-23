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Bolsa de Valores operando em alta de 1,09% nesta quinta-feira (23)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,30

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 12:23

Publicado em 

23 set 2021 às 12:23
Bolsa de valores, mercado financeiro, Ibovespa
Mercado Financeiro Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando em alta de 1,09% nesta quinta-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 0.54s - 23-09-21.mp3

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