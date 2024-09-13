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Bolsa de Valores operando em alta de 1,08%, nesta sexta (13)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 12:14

Publicado em 

13 set 2024 às 12:14
Saiba identificar as oportunidades para investir no mercado de ações
Cada vez mais o brasileiro tem buscado o mercado financeiro, seja para investir, comprar um imóvel ou garantir a aposentadoria Crédito: Austin Distel/Unsplash
Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (13) em alta de 1,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,58. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.34s - 13-09-24 .mp3

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