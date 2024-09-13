Bolsa de Valores operando em alta de 1,08%, nesta sexta (13)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (13) em alta de 1,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,58. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.34s - 13-09-24 .mp3
Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 12:14
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