Bolsa de Valores operando em alta de 1% nesta terça-feira (22). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,75 e Dólar Comercial a R$ 5,07. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.02s - 22-02-22.mp3
Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 12:29
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