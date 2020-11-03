Bolsa de Valores operando em alta de 1,91% nesta terça-feira (03)

Bolsa de Valores operando em alta de 1,91% ao final da manhã desta terça-feira (03). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,62 e Dólar Comercial a R$ 5,65, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 03-11-20
Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 13:02
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