Bolsa de Valores operando em alta de 1,81% nesta quinta-feira (05). No mercado de moedas, Dólar Comercial em queda, cotado a R$ 5,55 e Euro a R$ 6,58. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 05-11-20
Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:01
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