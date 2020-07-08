Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO FINANCEIRO

Bolsa de Valores operando em alta de 1,76% nesta quarta-feira (08)

Ouça as informações de Marlo Barcelos

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:06

Publicado em 

08 jul 2020 às 12:06
Bolsa de Valores operando em alta de 1,76% ao final da manhã desta quarta-feira (08). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,36. Acompanhe as informações com Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 08-07-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados