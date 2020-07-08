Bolsa de Valores operando em alta de 1,76% nesta quarta-feira (08)

Bolsa de Valores operando em alta de 1,76% ao final da manhã desta quarta-feira (08). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,36. Acompanhe as informações com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 08-07-20
Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:06
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