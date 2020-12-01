Bolsa de Valores operando em alta de 1,72% nesta terça-feira (01). No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,27 . Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 01-12-20
Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 13:02
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