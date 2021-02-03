Bolsa de Valores operando em alta de 1,41% nesta quarta-feira (03)

Bolsa de Valores operando em alta de 1,41% ao final da manhã desta quarta-feira (03). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,41 e Dólar Comercial a R$ 5,33. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 03-02-21
Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:15
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