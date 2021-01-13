Bolsa de Valores operando em alta de 1,39%, nesta quarta (13)

Nesta quarta-feira (13), a Bolsa de Valores está operando em alta de 1,39%, a 122.275 pontos. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,50 e Dólar Comercial a R$ 5,34, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 13:28
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