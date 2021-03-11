Bolsa de Valores operando em alta de 1,05% nesta quinta-feira (11). No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,67 e Dólar Comercial a R$ 5,59. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 11-03-21
Publicado em 11 de Março de 2021 às 12:10
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