Bolsa de Valores operando em alta de 0,94% nesta sexta-feira (02). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,97 e Dólar Comercial a R$ 5,04. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.00s - 02-07-21.mp3
Publicado em 02 de Julho de 2021 às 12:12
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