Bolsa de Valores operando em alta de 0,93%, nesta terça (31)

olsa de Valores operando nesta terça-feira (31) em alta de 0,93%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,52 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.08s - 31-01-23.mp3
Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 12:04
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