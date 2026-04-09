Bolsa de Valores operando em alta de 0,83% nesta quinta-feira (09). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,98 e o Dólar Comercial a R$ 5,08. Ouça Marlo Barcelos,
CBN - Mercado Financeiro - 1.31s - Marlo - 09-04-26.mp3
Publicado em 09 de Abril de 2026 às 11:49
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta