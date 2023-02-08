Bolsa de Valores operando em alta de 0,78%, nesta quarta (08)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (08) em alta de 0,78%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,58 e Dólar Comercial a R$ 5,20. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.11s - 08-02-23.mp3
Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 12:47
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