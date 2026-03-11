Bolsa de Valores operando em alta de 0,77%, nesta quarta (11)

Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (11) em alta de 0,77%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,01 e Dólar Comercial a R$ 5,15. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
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Publicado em 11 de Março de 2026 às 12:21
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