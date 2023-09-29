Bolsa de Valores operando em alta de 0,75%, nesta sexta (29)

Bolsa de Valores operando nesta sexta-feira (29) em alta de 0,75%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,30 e Dólar Comercial a R$ 5,01. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 29-09-23.mp3
Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 12:10
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