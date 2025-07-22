Bolsa de Valores operando em alta de 0,73% nesta terça-feira (22). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,51 e Dólar Comercial a R$ 5,57. Ouça a participação do comentarista Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 22-07-25
Publicado em 22 de Julho de 2025 às 11:40
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