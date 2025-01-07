Bolsa de Valores operando em alta de 0,71%, nesta terça (07)

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (07) em alta de 0,71%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 6,07. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.21s - 07-01-24.mp3
Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 12:40
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