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Bolsa de Valores operando em alta de 0,71%, nesta terça (07)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 12:40

Publicado em 

07 jan 2025 às 12:40
Mercado financeiro, b3, bolsa de valores
Mercado financeiro, b3, bolsa de valores Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (07) em alta de 0,71%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,31 e Dólar Comercial a R$ 6,07. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo -1.21s - 07-01-24.mp3

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