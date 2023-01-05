Bolsa de Valores operando em alta de 0,71%, nesta quinta-feira (05)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (05) em alta de 0,71%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,70 e Dólar Comercial a R$ 5,40. Ouça todos os números. Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 05-01-23.mp3
Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 12:44
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta