Bolsa de Valores operando em alta de 0,61% nesta quarta-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,94 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 23-06-21
Publicado em 23 de Junho de 2021 às 12:26
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