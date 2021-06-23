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Bolsa de Valores operando em alta de 0,61% nesta quarta-feira (23)

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,94 e Dólar Comercial a R$ 4,97

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 12:26

Publicado em 

23 jun 2021 às 12:26
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando em alta de 0,61% nesta quarta-feira (23). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,94 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 23-06-21

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