Bolsa de Valores operando em alta de 0,59%, nesta quinta (29)

Bolsa de Valores operando nesta quinta-feira (29) em alta de 0,59%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,17. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.31s - 29-01-26.mp3
Publicado em 29 de Janeiro de 2026 às 11:46
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta