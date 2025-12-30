Bolsa de Valores operando em alta de 0,56%, nesta terça (30)

Bolsa de Valores operando em alta de 0,56%, nesta terça-feira (30). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,49 e Dólar Comercial a R$ 5,50. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.39s -30-12-25.mp3
Publicado em 30 de Dezembro de 2025 às 12:08
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta