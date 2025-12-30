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Bolsa de Valores operando em alta de 0,56%, nesta terça (30)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 30 de Dezembro de 2025 às 12:08

Publicado em 

30 dez 2025 às 12:08
Mercado financeiro em alta
Mercado financeiro em alta Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando em alta de 0,56%, nesta terça-feira (30). No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,49 e Dólar Comercial a R$ 5,50. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.39s -30-12-25.mp3

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