Bolsa de Valores operando em alta de 0,51%, nesta segunda (27)

Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em alta de 0,51%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,64 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 27-03-23
Publicado em 27 de Março de 2023 às 12:07
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