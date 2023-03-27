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Bolsa de Valores operando em alta de 0,51%, nesta segunda (27)

Ouça os números com Marlo Barcelos

Publicado em 27 de Março de 2023 às 12:07

Publicado em 

27 mar 2023 às 12:07
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Bolsa de Valores operando nesta segunda-feira (27) em alta de 0,51%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,64 e Dólar Comercial a R$ 5,23. Ouça todos os números com Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 27-03-23

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