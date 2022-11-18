Bolsa de Valores operando em alta de 0,5% nesta sexta (18)

Nesta sexta (18), a Bolsa de Valores opera em alta de 0,5%. No mercado de moedas, Dólar Comercial cotado a R$ 5,38 e Euro sendo comercializado a R$ 5,55. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo 1.08s - 18-11-22.mp3
Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 12:25
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